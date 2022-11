Segundo a organização do Festival Internacional JAZZMADRID 2022, será "uma jornada muito sugestiva dedicada a recordar a publicação em 1961 do emblemático disco de George Russell 'Jazz in the Space Age'".

"Trata-se de um concerto colossal em que a direção musical da Orquestra de Matosinhos do português Pedro Guedes dota a música original de fervor e vivacidade", diz ainda a organização do festival.

A Orquestra Jazz de Matosinhos leva assim à capital espanhola "Jazz in the Space Age", com que tem celebrado o legado de George Russell e que gravou ao vivo em 2019.

Na sua página na Internet, a Orquestra Jazz de Matosinhos explica que "a 4 de Outubro de 1957, a União Soviética lança o [satélite] Sputnik, o primeiro objeto posto pela humanidade em órbita à volta de um corpo celeste, inaugurando assim a era da corrida espacial", e "inevitavelmente os compositores viram-se também imbuídos pelo novo espírito aventureiro que esta época parecia conter".

Foi assim que, "em 1960, George Russell e um grupo de estrelas do jazz gravam 'Jazz in the Space Age', um disco histórico já com algumas ideias do revolucionário tratado 'Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization' do compositor", prossegue o mesmo texto, assinado por Liliana Marinho.

George Russell desenvolveu a primeira teoria musical nascida do jazz, ao estabelecer um "tratado" de harmonia baseado nas especificidades tonais e cromáticas que o diferenciavam da música de tradição europeia, em estudos como "Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization".

A nova abordagem à criação musical foi revolucionária e mudou o percurso de figuras como Miles Davis, John Coltrane e Ornette Coleman.

"Russell escreveu a partitura de 'Jazz In the Space Age' e deixou intencionalmente um espaço aberto para a improvisação livre – fixou os satélites nas órbitas e a imaginação dos seus corpos celestes fez o resto", explica ainda o mesmo texto publicado no 'site' da Orquestra Jazz de Matosinhos.

O Festival Internacional JAZZMADRID 2022 arrancou em 02 de novembro e decorre na capital espanhola até 1 de dezembro.

A presença da Orquestra Jazz de Matosinhos em Madrid faz parte também da 20.ª edição da Cultura Portugal, organizada anualmente pela Embaixada de Portugal em Espanha, em colaboração com entidades dois dois países.

A Cultura Portugal, com eventos previstos entre setembro e dezembro em diversos pontos de Espanha, "celebra a cultura portuguesa através da sua literatura, da sua música, do seu teatro, da sua dança e de outras disciplinas artísticas diversas", segundo a Embaixada portuguesa.