"Reconstrução" é o novo álbum d'Os Azeitonas e marca os 20 anos da banda. "O álbum foi construído em forma de concerto, abrindo com um tema leve, depois segue-se outros, mais 'escuro', intimistas, como um interpretado por Salsa [João Salcedo], que se estreia a solo com a canção, 'Ano Perdido', de sua autoria, revelando uma voz única na música, portuguesa e rouca, e terminamos em Fim de festa", explicam, em comunicado.

João Salcedo assina cerca de metade das canções do alinhamento, como "Naufrágio", "Ernesto" e "Três dias". O "Guitarrista do Liceu", de Pedro Silva Martins, é o tema de abertura do álbum, que inclui ainda "Solta a Voz", de Mário Brandão, e "Carrossel", música de Sérgio Marques, e "As Notícias", que revelam a estreia do compositor João Couto.

Antes da pandemia, em 2020, o nome do álbum "já estava muito perto de ser decidido, representando o exato momento em que Os Azeitonas se encontravam". "O consequente, longo e duro par de anos de clausura, incerteza e ansiedade, vieram sublinhar a certeza de que tinha chegado a altura de uma 'Reconstrução'", explica o comunicado.

O álbum está disponível a partir desta sexta-feira no site da banda - ver aqui - , em pré-venda, e na próxima semana em todas as plataformas digitais.

Veja aqui o videoclipe do single "As Notícias"

Os Azeitonas deram-se a conhecer em 2005, com o álbum “Um tanto ou Quanto Atarantado” e, no ano seguinte, lançaram o single “Sílvia Alberto”.

Em dezembro de 2007 deram a conhecer “Rádio Alegria”, álbum que inclui canções como "Quem és Tu Miúda", "Nos Desenhos Animados (Nunca Acaba Mal)" e "Mulheres Nuas".

Em 2011 foi publicado o DVD/Livro “Em Boa Companhia Eu Vou”, que inclui a canção “Anda Comigo Ver os Aviões”, do álbum “Salão América”.

No ano seguinte o músico Miguel Araújo autonomizou a carreira, tendo publicado o seu primeiro álbum a solo.

Para a banda estava lançado um desafio, podia parar, mas decidiu “continuar”, "em constante reconstrução".