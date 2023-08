Padre Guilherme tornou-se popular nas redes sociais durante a pandemia e tem animado festas de norte a sul do país como DJ - em agosto do ano passado, o pároco de Amorim e Laúndos, da Póvoa de Varzim, atuou no MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar.

Os milhares de peregrinos que pernoitaram no Parque-Tejo, em Lisboa, e que ainda estavam a dormir depois do nascer do sol foram acordados às 07h00 deste domingo, dia 6 de agosto, pela música passada por Guilherme Peixoto, padre e DJ. O sacerdote da arquidiocese de Braga esteve no altar-palco (o palco principal da Jornada Mundial da Juventude) a passar música, enquanto à sua volta muitos bispos já paramentados para a missa das 09h00, que foi presidida pelo Papa Francisco, lhe tiraram fotos e vibraram com a batida. Veja o vídeo: Guilherme Peixoto, responsável pelas paróquias das freguesias de Laúndos e Amorim, desenvolveu o gosto por este estilo musical há vários anos, partilhando-o na comunidade ao atuar como DJ num espaço da paróquia, mas, também, em vários eventos para qual é convidado.