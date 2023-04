A semifinal decorre hoje e quinta-feira, e cada candidato interpretará um quinteto com piano e uma grande obra romântica. Pedro Borges apresenta-se hoje, e vai interpretar a Sonata nº 3, de Brahms e o Quinteto nº 2, em Lá Maior, de Dvorak.

Pedro Borges já foi distinguido no Kiefer Hablitzel Göhner Musik Preis 2020, em Berna, e no New Talents Award AGEAS/Casa da Música 2019, no Porto, e, recentemente, no Steinway-Förderpreis Berlin 2022.

Pedro Borges nasceu em Vila Nova de Gaia, em 1994, aos seis anos iniciou as aulas de piano no Conservatório de Música da sua cidade natal, onde estudou durante doze anos, concluindo o ensino secundário com a nota máxima sob a orientação de Rui Pintão. Foi solista da Gaia Philarmonie-Orchestra.

Em 2012, o pianista iniciou os seus estudos na Escola Superior de Música e Espetáculos, no Porto, com Miguel Borges Coelho, um percurso que duraria quatro anos.

Paralelamente canta e acompanha o Coral de Letras da Universidade do Porto, dirigido por José Luís Borges Coelho.

Em 2016, mudou-se para a Suíça para estudar na Hochschule für Musik, em Baselia, com Claudio Martínez-Mehner e Anton Kernjak. Atualmente estuda com Kirill Gerstein na Hochschule für Musik Hanns Eisler, em Berlim. Colaborou em duo com a violoncelista do Delta Piano Trio, Irene Enzlin.

Trabalhou com nomes como Pedro Burmester, Anthony Marwood, Eduardo Leandro, entre outros.

No Porto formou o Insomnia Piano Trio juntamente com a violinista Sara Cymbron e o violoncelista Tiago Azevedo, tendo atuado em várias salas de Portugal.

Borges participou duas vezes no Yellow Barn Music Festival, em Vermont, nos Estados Unidos, tendo o diretor artístico Seth Knopp referido as suas apresentações como “memoráveis”.

Pedro Borges fez parte do corpo docente do Young Artists Program, do Yellow Barn, em 2019, e é professor de piano na Musikschule, em Wettingen, na Suíça, e recentemente foi admitido como professor de piano na Musikschule Riehen, uma escola de música que pertencente à Academia de Música de Basileia, na Suíça, onde lecionará a partir de agosto próximo.

A semifinal de Jaén, hoje, e também a final, no sábado, às 16h00 de Lisboa, são transmitidas em direto no canal YouTube da Diputación de Jaén.