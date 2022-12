A digressão com o espetáculo “Podia ser Natal”, do seu álbum mais recente “UHF ao Vivo e à Flor da Pele”, começa no dia 4, às 18h00, no Centro Cultural de Lagos e termina no dia 30, às 21h00, na Casa da Música, no Porto, com um espetáculo para o qual “prepara um alinhamento mais denso e extenso, que começa no Natal com ‘Podia ser Natal', clássicos e novidades”, anunciou a banda de Almada.

Em todos os espetáculos participa um coro infantojuvenil local.

Depois de Lagos, os UHF rumam para Marco Canaveses, no distrito do Porto, onde atuam no dia 10, às 21h00, no Emergente Centro Cultural, com entrada gratuita, no dia seguinte, às 16h00, no Ateneu Vilafranquense, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.

No dia 17, às 21h30, atuam no Cineteatro Municipal de Castro Verde, no distrito de Beja, e, no dia seguinte, às 17h00, no Cine-Teatro Messias, na Mealhada, no distrito de Aveiro, no dia 19, às 17h00, na Casa das Artes, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

No dia 23, às 21h30, no Cinema Teatro de Fafe, no distrito de Braga e, finalmente, no dia 30, às 21h00, na Casa da Música, no Porto.