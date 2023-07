Quais são as suas eras favoritas de Taylor Swift? Spotify lança nova funcionalidade para os fãs

É fã da era "folclore" ou prefere "Red"?

Ao longo da carreira, Taylor Swift lançou 10 álbuns de estúdio e todos são celebrados ao vivo na "The Eras Tour", que chega a Portugal em maio de 2024. Enquanto os fãs esperam pela estreia da cantora nos palcos nacionais, o Spotify lançou uma nova funcionalidade dedicada à digressão.

"Agora, em exclusivo no Spotify, os fãs podem-se divertir com o My Top 5: Taylor Swift's Eras . A experiência interativa permite que os ouvintes selecionem as suas principais 'Eras' e que partilhem as suas escolhas com amigos nas redes sociais", resume o serviço de streaming.

Como funciona?