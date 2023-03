O rapper brasileiro Yago Oproprio estreia-se em Portugal em Portugal, com três espetáculos, no dia 25, no Salão Brazil, em Coimbra, no dia 27, no Musicbox, em Lisboa, e no dia 28, no Hard Club, no Porto, foi hoje anunciado.

O músico, com uma carreira de pouco mais de três anos, tem oito singles editados, e vai apresentar em Portugal o seu primeiro EP, "O Inquilino", já disponível nas plataformas digitais. O músico explora diferentes influências musicais e "as faixas do EP trazem reflexões e histórias de Yago ou pessoas ao seu redor, como lapsos de memória, relacionamentos afetivos e situações tóxicas da vida em geral", refere a promotora Primeira Linha.