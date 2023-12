Doja Cat estreia-se em Portugal em 2024, com um concerto no Rock in Rio Lisboa. A rapper, cantora, compositora e produtora norte-americana será a cabeça de cartaz do dia 23 de junho.

A artista vai subir ao Palco Mundo no quarto e último dia da edição de 2024, juntando-se à já confirmada Camila Cabello e a Luísa Sonza e Pedro Sampaio, que vão animar o Palco Galp.

"Com mais de 20 mil milhões de streams em todo o mundo até à data, a criatividade e a capacidade de espetáculo de Doja Cat como intérprete têm sido elogiadas vezes sem conta, devido às suas atuações únicas e de cortar a respiração em quase todos os palcos dos principais prémios e festivais de música em todo o mundo", frisa a organização em comunicado.

Galardoada com um Grammy, Doja Cat nasceu e cresceu em Los Angeles, conquistou o mundo temas como "Say So," "Streets," e "Woman” e o mais recente “Paint the Town Red”, incluído no álbum “Scarlet”, editado em 2023.

"Ter Doja Cat a encabeçar o nosso lineup na primeira vez que a artista atua em Portugal é um privilégio", frisa Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio. "Já foram vários os artistas que escolheram o palco do Rock in Rio para a sua estreia em Portugal, e que continuam depois a voltar, como é o caso do Ed Sheeran", lembra.

"Vão ser quatro dias de muita alegria para recarregar a energia de todos os que vão passar pela Cidade do Rock. E quando dizemos todos, é mesmo todos! Como podem ver pelos nomes já anunciados, temos Rock, Pop, Hip-hop… música para os mais maduros até aos mais novos", remata Roberta Medina.

A 10,ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, na nova Cidade do Rock, no Parque Tejo Lisboa. Os bilhetes já se encontram à venda.

ROCK IN RIO 2024:

15 DE JUNHO

Palco Mundo

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

16 DE JUNHO

Palco Mundo

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

22 DE JUNHO

Palco Mundo

A anunciar

22 DE JUNHO

Palco Mundo

Doja Cat

Camila Cabello

Palco Galp