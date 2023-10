O intérprete de “Apesar de Querer” e “Lugar Vazio do Sofá” apresenta em Portugal o seu disco de estreia, “Rivo III e a Fé” (2022).

Alarcon abre a digressão em Portugal no M.Ou.Co, no Porto, onde atua no dia 20 de março, seguindo para Ovar, onde atua na Escola de Artes e Ofícios local, no dia 21, e no dia seguinte no Salão Brazil, em Coimbra, encerrando a digressão, no dia 24, no Cineteatro Turim, em Lisboa.