Segundo a Câmara Municipal do Seixal, entidade organizadora do festival, os espetáculos decorrem de quinta-feira a sábado, com espetáculos a arrancarem às 22:00 no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.

Os concertos neste auditório têm início com o coletivo Artemis, criado pela pianista e compositora Renne Rosnes, que reúne outras quatro instrumentistas, assumindo um cariz multinacional e intergeracional, a que se segue o pianista Fred Hersch, "uma influência incontornável nas suas facetas de improvisador", e a fechar a primeira semana, Carlos Bica.

A 16 de outubro, o festival regressa com o quarteto do saxofonista James Brandon Lewis, um dos nomes que na última década tem sido aclamado pela crítica especializada, seguindo-se Yazz Ahmed, uma das mais destacadas trompetistas e compositoras da cena jazz londrina.

A encerrar esta edição, Tyn Wybenga Brainteaser Ensemble, um projeto original que resulta de uma coprodução entre o SeixalJazz, o Outono em Jazz, da Casa da Música no Porto, e o Jazz ao Centro ¬– Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra.

Os bilhetes já estão à venda na rede Bol e nas bilheteiras do Fórum Cultural do Seixal, e as entradas para cada espetáculo têm um custo de 12 euros, com desconto de 25% para jovens até aos 25 anos, munícipes, reformados e trabalhadores das autarquias do Seixal.

A assinatura de bilhete único tem um custo de 60 euros, para as seis datas.

Além dos concertos no palco principal do Auditório Municipal, decorrem também os concertos no SeixalJazz Clube, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense.

Neste segundo espaço a entrada é gratuita sendo recriado o ambiente de um clube de jazz, de ambiente informal, e cuja programação privilegia a apresentação de grupos nacionais.

As noites de jazz no clube abrem com o som de quatro músicos que compõem Paira, nome que também dá título ao seu primeiro álbum com carimbo da Porta-Jazz, espetáculo que antecede a atuação de Godua, banda formada por músicos ativos na cena jazzística de Lisboa e do Porto e, a fechar os concertos da primeira semana, sobe ao palco o trio da baterista Maria Carvalho.

A segunda semana de atuações arranca com o quinteto liderado pelo baterista António Carvalho, a que se segue o projeto do jovem pianista portuense Hugo Lobo e, a fechar o pano de mais uma edição de noites com entrada livre, o quinteto da cantora Marta Rodrigues.

Em meados da década de 1990, a Câmara Municipal do Seixal decidiu apostar numa iniciativa que colocasse o concelho no roteiro cultural da Área Metropolitana de Lisboa, e que a médio prazo se pudesse tornar uma referência no país.

Após contacto com o músico e produtor Paulo Gil, que morreu em maio de 2022, foi sugerida a produção de um festival de jazz diferente de tudo o que se tinha feito em Portugal até então.

Foram os primeiros passos do SeixalJazz que em 2021 celebrou 25 anos de existência.