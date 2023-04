No concelho de Palmela, no dia 21, pelas 21h30, Sérgio Godinho apresenta, no Cine-Teatro S. João, no centro da vila, o álbum “Nação Valente”.

Dois dias depois, ainda no concelho de Palmela, Rogério Charraz apresentará ao vivo o seu último álbum, “O coreto”, na Sociedade de Instrução Musical, na Quinta do Anjo.

No dia 24, às 21h30, na Praça da Independência, no Pinhal Novo, Capicua apresentará o álbum “Madrepérola”, num concerto que contará com as participações especiais dos Bardoada – Grupo do Sarrafo e do Grupo Coral “Ausentes do Alentejo”.

No concelho de Setúbal, os Xutos & Pontapés apresentam-se, pelas 22h00, em concerto, no Largo José Afonso, seguindo-se, às 00h00, na Doca dos Pescadores, junto à zona ribeirinha do Sado, um espetáculo de fogo-de-artifício comemorativo dos 49 anos da Revolução dos Cravos.

No dia 25, às 21h00, Dino d’Santiago sobe ao palco no recinto do mercado mensal de Vila Nogueira de Azeitão para outro concerto comemorativo da revolução que derrubou 48 anos de ditadura em Portugal, numa iniciativa que encerrará com fogo-de-artifício.

Os concertos no município de Setúbal integram-se nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, a decorrer até 2025 sob o lema “Venham Mais Vinte e Cincos”.