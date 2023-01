Shakira decidiu "hablar de todo" ("falar de tudo") no novo single, gravado em parceria com o produtor argentino Bizarrap. "Music Session #53" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming e a letra do tema tem dado que falar, já que a cantora aborda o fim do seu relacionamento com Gerard Piqué.

Mas não tem sido apenas a letra da canção a alimentar a discussão nas redes sociais. Durante a tarde desta quinta-feira, a polémica também chegou: na sua conta no Twitter, a artista Briella acusou Shakira de um alegado plágio devido às semelhanças do seu single "Solo Tú" (2022) e a nova canção da artista colombiana.

"Estou a tremer. O meu coração está a disparar porque 'BZRP session' foi lançada há 20 ou 30 minutos e as minhas mensagens privadas estão a colapsar, mesmo no Twitter. E porque a 'session' é parecida à minha canção. Não são coisas minhas. Eu adoro a Shakira", começou por escrever a artista, citada pelo jornal El Mundo. "Não sei o que fazer, é muito parecida", acrescentou.

Nas redes sociais, as opiniões dividem-se. Na edição desta sexta-feira, o jornal espanhol La Vanguardia analisou ao detalhe os dois temas - veja aqui.

Compare as cações: