O trio D'Alva apresenta o seu mais recente álbum, “Somos”, em Lisboa e no Porto, respetivamente, dia 2 de fevereiro, no Lux Frágil, e, no dia 24, no M.Ou.Co, no Porto.

Os concertos vão contar com a participação dos "convidados especiais" do álbum, sendo que em Lisboa participam ainda Ana Cláudia, Cláudia Pascoal, Isaura, Joana Espadinha e a banda Primeira Dama, enquanto no Porto atuam Ana Cláudia, Joana Espadinha e os Primeira Dama. Os D'Alva são Alex D'Alva Teixeira, Ben Monteiro e Gonçalo de Almeida.