O músico Syro apresenta o seu mais recente álbum, "11 11", no teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no próximo dia 3 de fevereiro, anunciou a promotora do músico.

O álbum "11/11", o segundo de originais da carreira do músico, foi editado em novembro último. Do alinhamento consta "Brutos Diamantes", que conta com a participação de Bispo. Outro dueto é com a atriz Mariana Pacheco, em "Dor de Amar". "Este foi um trabalho de sacrifício, o que o tornou numa jornada espiritual para o artista", refere a sua promotora.