O festival decorre nos dias 11, 12 e 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. The Breeders atuam no último dia, no palco principal.

O concerto no NOS Alive servirá para celebrar 30 anos do álbum “Last Splash”, marcado pelo sucesso do single "Cannonball", clássico da banda norte-americana.

Para o cartaz do festival em 2024 tinham já sido anteriormente confirmados Pearl Jam, Dua Lipa, Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Jessie Ware, Michael Kiwuanuka, T-Rex e Khruangbin, entre outros.