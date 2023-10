O espetáculo é inspirado na "Red Piano Las Vegas Tour".

Os fãs de Elton John poderão celebrar a carreira do cantor britânico num espetáculo especial. O projeto "The Elton John Experience" estreia-se em Lisboa a 3 de novembro, no Sagres Campo Pequeno, e no dia 4 de novembro, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Ambos os espetáculos arrancam às 22h00.

"Após a despedida de Sir Elton John dos palcos, em Glastonbury, através de clássicos de grande sucesso, a imersiva 'The Elton John Experience' convida-o a embarcar numa viagem pela trajetória de umas das mais icónicas lendas vivas da história da música", frisa o comunicado.

O projeto é encabeçado pelo vocalista Paul Maxwell, que conta, na sua carreira, com colaborações com artistas como George Benson, Lionel Richie, Seal, Simply Red, Michael Bolton ou Gary Moore, entre outros. "O cantor alia as semelhanças tonais entre a sua voz e a de Elton John ao seu impressionante toque de piano", sublinha o comunicado.