Tiago Iorc vai regressar a Portugal em setembro de 2024 para quatro concertos inseridos na sua digressão europeia.

O cantor vai atuar no dia 1 de setembro em Lisboa, no Palácio Baldaya, e no dia 12 de setembro no Porto, no Teatro Sá da Bandeira. Já a 14 do mesmo mês, o artista sobe ao palco do Centro de Artes em Águeda e no dia 17 atua no Casino Estoril.

Nos concertos, Tiago Iorc vai apresentar o disco "Dâramo", nomeado para Melhor Álbum de Música Popular Brasileira e Melhor Engenharia de Gravação para um Álbum nos Grammys Latinos.