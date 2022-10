Toty Sa’Med nasceu em Angola e vive em Lisboa, cidade onde, segundo a editora Sony Music Portugal em comunicado, “tem arquitetado a sua música, combinando as sonoridades mais tradicionais angolanas, com uma elegância contemporânea, onde a sua voz quente, o rendilhado da guitarra, as letras que remetem para relatos do quotidiano ou estádios relacionais a dois, os arranjos luminosos ou os ritmos sensuais, compõem uma totalidade singular”.

Toty Sa’Med editou em 2016 o EP “Ingombota”, “que reúne alguns clássicos do cancioneiro angolano num registo intimista, guitarra e voz, onde transparecem influências que vão desde Bonga a Djavan de discos gravados nos anos 70”.

O músico já trabalhou com artistas como Aline Frazão, Ana Moura, Dino D’Santiago, Cristina Branco, Sara Tavares, Irma e Bateu Matou.