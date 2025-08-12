Esta quarta-feira, 13 de agosto, brasileiro Valentim Frateschi edita o single "Estreito", que anuncia o disco homónimo, com lançamento agendado para 3 de setembro pela Seloki Records. Antes do lançamento, o SAPO Mag estreia em exclusivo a nova canção do artista.
Composta ainda na pandemia, Valentim conta que "a letra da canção traz o pescoço como um estreito geográfico que liga o corpo à cabeça, lembrando que é tudo uma coisa só, algo que muitas vezes esquecemos".
"Foi uma época difícil, quando precisávamos falar sobre nossas angústias, mas tínhamos o desafio de não nos deixar levar totalmente por elas, manter algum respiro e clareza", acrescenta o artista.
Para ilustrar a faixa, Valentim estreia no SAPO Mag um visualizer. "A ideia do vídeo é ilustrar alguns sentimentos e sensações que, pra mim, sempre foram intrínsecos à faixa e brincar com imagens que aparecem ao longo da canção. Logo de cara, estou eu, ali, ligando duas paredes de um viela. O estreito do estreito. Depois as extremidades do corpo separadas, os pés e a cabeça. Filmamos no outono, numa manhã de sol, o que tem tudo a ver com o equilíbrio entre angústia e leveza que contorna a canção. Um sol sútil que fica mais gostoso porque fora dele está frio. Acho isso muito parecido com aquele choro que dói, mas é gostoso também", explica.
O artista é conhecido por atuar como baixista, compositor e produtor musical na banda Os Fonsecas, além de colaborar com artistas como Maria Esmeralda, Nina Maia (que faz coro na canção) ou Agnes Nunes, nomes em ascensão na música brasileira contemporânea.
Ouça a canção e veja o vídeo:
