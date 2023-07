A banda Excesso, depois de 20 anos ausente dos palcos, está de volta às lides musicais e atua no dia 20 de agosto, no palco Dom Tápparo. Os Wet Bed Gang sobem a este mesmo palco no dia 18.

No dia 19, estreia-se no Festival, o jovem madeirense Red Tazz, com “a sua batida ‘hip hop’ ao som de Van Zee”, assinala a organização. Neste mesmo palco, atua no dia 18, o rapper Xtinto, nome artístico de Francisco Santos, que levará temas do seu mais recente, e único álbum, “Latência”, e o grupo Mafia73, composto pelos rappers T-Rex, DVK, Kush, PiMP e DEMME.

A cantora angolana Ary atua no dia 19 no palco Kavi Music. Também de origem angolana, atuam, no palco LS&Republican, no dia 19, Irina Barros, e, no dia seguinte, no Palco Matrizauto Clarah Helen. As cantoras Érica Boaventura e Josslyn atuam no palco LS&Republican, respetivamente no dia 18 e no dia 20.

Na área da música eletrónica, Zanova, Danni Gato e Kura atuam no Palco Red Tazz.

O cartaz do Festival tem confirmados, entre outros, Mariza, João Pedro Pais, Bispo, Matias Damásio. Ivandro e Pedro0 Mafama.