A Netflix está a preparar uma nova série original inspirada no romance "All the Sinners Bleed", publicado em 2023 por S.A. Cosby. Esta semana, o serviço de streaming confirmou que "All The Sinners Bleed" será protagonizada por Sope Dirisu ("Slow Horses") e produzida por Joe Robert Cole ("American Crime Story").

A nova série de nove episódios vai acompanhar o xerife de uma pequena cidade, interpretado por Sope Dirisu, que tenta travar um assassino que acredita estar em missão divina.

"Assombrado pela morte prematura da sua mãe devota, o primeiro xerife negro de um pequeno condado da Bible Belt vê-se obrigado a liderar a caça a um assassino em série que, em nome de Deus, tem atacado silenciosamente a sua comunidade negra há anos", resume a Netflix.