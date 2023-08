"And Just Like That...", a continuação de "O Sexo e a Cidade", terá uma terceira temporada.

O anúncio da renovação foi feito esta terça-feira pela HBO Max, exatamente dois meses após a estreia e dois dias antes da exibição do 11.º e último episódio da atual temporada.

“À medida que nos aproximamos do tão aguardado final da temporada na quinta-feira, elevamos o nosso cosmos ao [criador] Michael Patrick King e à sua magnífica equipa de argumentistas, produtores, elenco e equipa técnica, que nos continuam a encantar, 25 anos depois, com as amizades dinâmicas e histórias envolventes. Mal podemos esperar para que o público veja a onde a terceira temporada levará as nossas nova-iorquinas preferidas", destacou em comunicado a principal responsável pelo conteúdo original da HBO Max, Sarah Aubrey.

A responsável da plataforma também partilhou que "And Just Like That..." se tornou a produção original mais vista.

A série acompanha grande parte das personagens de "O Sexo e a Cidade" e volta a contar com as protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

O elenco regular inclui ainda Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Com dez episódios entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, a primeira temporada que dividiu tanto o público como a crítica reencontrou personagens e apresentou outras (numa tentativa de maior diversidade).

A segunda época trouxe mais regressos, como Aidan Shaw (John Corbett) e até a muito requisitada Samantha Jones (Kim Cattrall), ainda que apenas numa breve aparição.

A série da HBO "O Sexo e a Cidade" foi criada por Darren Star e é baseada no livro "Sexo e a Cidade", de Candace Bushnell.