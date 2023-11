"João sem Deus" estreia-se no próximo sábado, dia 4 de novembro, às 22h45, na TVI.

A minissérie de três episódios, baseada em factos reais, conta a história de duas irmãs que chegaram a Abadiânia 17 anos antes da prisão de João de Deus.

A série foi gravada entre Portugal e o Brasil e junta atores de ambos os países. Ana Sofia Martins e Dalila Carmo e os brasileiros Marco Nanini, Bianca Comparato e Karine Teles fazem parte do elenco.

Apesar de inspirar o nome da minissérie, João de Deus não é centro da narrativa. São as irmãs Cecília (Karine Teles) e Carmem (Bianca Comparato) e a adolescente Ariane (Maria Clara Strambi) as protagonistas da minissérie.

"Durante a passagem por Abadiânia, uma das irmãs fica traumatizada com as violações, enquanto a outra se transforma numa fiel funcionária. O reencontro das irmãs é o fator que faz avançar a história, que culmina numa surpreendente reviravolta", resume a TVI.

Segundo o jornal Estados de Minas, o objetivo foi sempre focar nas mulheres e não na figura do criminoso, condenado a pena de 489 anos de prisão. "É uma série que conta a história de três mulheres que representam a maior parte dos casos e das relações que as mulheres, em geral, tinham (ou têm) com João de Deus; no sentido de fé, de depositar nele esperança, de ter não só fidelidade mas uma crença incondicional nele; de ter sido abusada e de só perceber que tinha sido abusada pelo contacto com o relato de outras mulheres", explicou a realizadora Marina Person.