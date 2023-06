"Star Trek: Strange New Worlds" revisita os anos em que o Comandante Christopher Pike esteve ao leme da U.S.S. Enterprise, antes da chegada de Kirk. A série conta com a presença dos atores Anson Mount (Christopher Pike), Rebecca Romijn (Number One) e Ethan Peck (Spock).

"Star Trek: Strange New Worlds" conta ainda com as Jess Bush (Enfermeira Christine Chapel), Christina Chong (La’an Noonien-Singh), Celia Rose Gooding (Cadete Nyota Uhura), Melissa Navia (Tenente Erica Ortegas) e Babs Olusanmokun (Dr. M’Benga). Nesta segunda temporada, o ator Paul Wesley regressa ao papel de T. Kirk

A segunda temporada da série inclui ainda um episódio crossover especial que misturará imagens reais e de animação, em que os personagens de Star Trek: Lower Decks, a Cadete Beckett Mariner (Tawny Newsome) e o Cadete Brad Boimler (Jack Quaid), se juntam à tripulação da U.S.S. Enterprise. O episódio foi realizador pelo ator e realizador de Star Trek: The Next Generation e de Star Trek: Picard, Jonathan Frakes.

A segunda temporada de Star Trek: Strange New Worlds" já estreou no serviço de streaming SkyShowtime, onde há novos episódios para ver todas as sextas-feiras.