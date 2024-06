"Vizinhos para sempre" é a nova série da TVI e da Prime Video, produzida pela See My Dreams. Para já, a data de estreia ainda não foi anunciada.

A produção é uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola "La Que se Avecina" e vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio '"Terraços do Glamour".

"As filmagens já começaram e em breve vai poder divertir-se com as aventuras deste grupo de condóminos na TVI e na Prime Video", destaca o comunicado.