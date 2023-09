As temporadas mais recentes de "A Roda do Tempo", "Desencantamento", "Breeders", "Eu Sou Groot" ou "Rick e Morty" e os arranques de "O Vencedor", "6ixtynin9: A Série", "A Casa de Tahir" ou "FX Justified: Cidade Primitiva" inauguraram as novidades televisivas da rentrée, mas há muito mais a caminho ao longo do mês de setembro.

Uma das apostas do mês da Filmin não podia estar mais alinhada com o presente, mesmo que decorra num futuro próximo. A norueguesa "The Architect", que recebeu o prémio de Melhor Série no Festival de Berlim, é um retrato distópico no qual uma arquiteta é obrigada a viver numa garagem devido ao aumento dos preço da habitação. Produção de quatro episódios curtos (menos de 20 minutos de duração cada), é descrita como estando algures entre o clássico "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley, e a revista de decoração "The World of Interiors". A combinação de drama e ficção científica está disponível na íntegra na plataforma de streaming desde dia 5.

Depois de uma segunda temporada cujo final chocou muitos fãs, "Top Boy" está de volta para a terceira e última época. Os seis derradeiros episódios da série britânica estrearam-se na Netflix esta quinta-feira, dia 7, e colocam fim à saga de Dushane (Ashley Walters) e Sully (Kane Robinson), que já passaram de amigos a rivais do submundo do narcotráfico londrino, mantendo um braço de ferro que promete mais reviravoltas. A saga criada pelo escritor e argumentista irlandês Ronan Bennett ("Hidden", "Gunpowder") foi originalmente desenvolvida pelo Channel 4 e conta com produção do rapper Drake nas temporadas mais recentes.

Também na Netflix, uma das séries mais acarinhadas despede-se dos espectadores e do liceu nas próximas semanas. A quarta temporada de "Sex Education" chega dois anos depois da estreia da terceira e encontra os protagonistas já na faculdade, mas ainda com dúvidas sobre amor, sexo, amizade e os seus corpos. "Uma retirada com clímax!", garante a plataforma de streaming, que acolhe os oito últimos episódios da comédia dramática britânica criada por Laurie Nunn no dia 21.

Uma das séries mais aplaudidas do ano também chega finalmente a Portugal este mês, depois de se ter estreado na plataforma norte-americana Peacock em janeiro. Criação de Rian Johnson ("Looper - Reflexo Assassino", saga "Knives Out") protagonizada por Natasha Lyonne ("Boneca Russa"), "Poker Face" cruza crime e comédia ao seguir uma trabalhadora de um casino em fuga que se envolve em várias mortes misteriosas pelo caminho. Benjamin Bratt, Adrien Brody, Ron Perlman, Hong Chau e Chloë Sevigny, Joseph Gordon-Levitt e Nick Nolte estão entre as estrelas da primeira temporada, já com continuação confirmada, que pode ser vista a partir de dia 15 no SkyShowtime.

Entre as estreias da Apple TV+, valerá a pena prestar atenção a "Still Up", aposta da produtora da aclamada "I May Destroy You". A série criada por Steve Burge e Natalie Walter acompanha as noites em claro de uma ilustradora e um jornalista que não se conhecem pessoalmente, mas que se tornam cúmplices através da troca de mensagens até altas horas. Interpretada por Antonia Thomas ("Red Oaks") e Craig Roberts ("The Good Doctor"), a primeira temporada da comédia britânica conta com oito episódios e os três primeiros podem ser vistos na plataforma a partir de dia 22.

Outra nova série do mês, "Geração V" é a mais recente expansão do universo delirante de "The Boys" (depois da animação "The Boys Presents: Diabolical"). Desenvolvida por Craig Rosenberg, Evan Goldberg e Eric Kripke, a aposta da Amazon Prime Video mergulha nos corredores de uma faculdade em que os estudantes se preparam para ser os próximos super-heróis. Mas os jovens protagonistas não demoram muito a aperceber-se de que tudo ali é mais sinistro do que parece à partida. Contando com alguns nomes do elenco da série-mãe, a primeira temporada tem oito episódios e os três primeiros ficam disponíveis na plataforma dia 29.

Fique a par de todas as estreias de setembro:

Dia 1: A Roda do Tempo (T2)

Amazon Prime Video

Dia 1: Desencantamento (parte 5 - última)

Netflix

Dia 2: Amor (Quase) Perfeito (minissérie)

20h25 na RTP2/RTP Play

Dia 4: O Vencedor (T1)

SkyShowtime

Dia 4: Histórias da Montanha (antologia)

22h00 na RTP1/RTP Play

Dia 5: Breeders (T4 - última)

HBO Max

Dia 5: The Architect (T1)

Filmin

Dia 6: 6ixtynin9: A Série (T1)

Netflix

Dia 6: A Casa de Tahir (T1)

Netflix

Dia 6: As Três Detetives (minissérie)

Disney+

Dia 6: B.O. (T1)

Netflix

Dia 6: Bob’s Burgers (T13)

Disney+

Dia 6: Eu Sou Groot (T2)

Disney+

Dia 6: FX Justified: Cidade Primitiva (T1)

Disney+

Dia 6: Infâmia (T1)

Netflix

Dia 6: Rick e Morty (T6)

HBO Max

Dia 7: A Rapariga da Cabana (T1)

Netflix

Dia 7: Top Boy (T3 - última)

Netflix

Dia 7: Virgin River (parte 1 da T5)

Netflix

Dia 8: A Time Called You (T1)

Netflix

Dia 8: Corpo em Chamas (minissérie)

Netflix

Dia 8: Os Artistas: Primeiros Traços (T1)

Amazon Prime Video

Dia 8: The Changeling (T1)

Apple TV+

Dia 11: Station 19 (T6)

22h20 na FOX Life

Dia 12: Testemunha Silenciosa(T25)

22h00 no FOX Crime

Dia 13: A Outra Rapariga Negra (T1)

Disney+

Dia 13: As Mil Vidas de Bernard Tapie (minissérie)

Netflix

Dia 13: O Suspeito (T1)

Disney+

Dia 13: The Morning Show (T3)

Apple TV+

Dia 13: Hotel Portofino (T3)

21h25 no AXN White

Dia 14: D1ÁR10S (T2)

Netflix

Dia 14: Las viudas de los jueves (T1)

Netflix

Dia 14: Wolf (T1)

HBO Max

Dia 15: Poker Face (T1)

SkyShowtime

Dia 15: Miseducation (T1)

Netflix

Dia 15: Surviving Summer (T2)

Netflix

Dia 15: The Club (T2)

Netflix

Dia 15: Wilderness (T1)

Amazon Prime Video

Dia 18: Quantum Leap (T1)

22h15 no SyFy

Dia 20: Family Guy (T21)

Disney+

Dia 20: Incontrolável (minissérie)

Disney+

Dia 20: FBI: Most Wanted (T4)

22h15 na FOX

Dia 21: Sex Education (T4 - última)

Netflix

Dia 22: O Clube (T4)

OPTO

Dia 22: Song of the Bandits (T1)

Netflix

Dia 22: Still Up (T1)

Apple TV+

Dia 22: The Continental (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 25: Hudson & Rex (T5)

22h00 no AXN

Dia 22: Nuvem (T1)

22h10 na FOX Comedy

Dia 26: The Rookie: Feds (T1)

22h30 na FOX Life

Dia 27: Nunca Chove em Filadéfia (T16)

Disney+

Dia 27: The Worst of Evil (T1)

Disney+

Dia 28: Castlevania: Nocturne (T1)

Netflix

Dia 28: Starstruck (T3)

HBO Max

Dia 29: Geração V (T1)

Amazon Prime Video