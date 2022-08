A estreia do festival, que decorre no dia 9 de agosto, a partir das 18 horas, presta uma homenagem ao rock, e terá como atração principal o icónico grupo brasileiro A Cor do Som, que conquistou o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa com o disco "Álbum Rosa".

As próximas atrações do Sunset Music Brazil serão Rua das Pretas, no dia 13 de setembro, e Mart’nália, a 11 de outubro.

O grupo A Cor do Som vai apresentar um alinhamento de sucessos que marcaram gerações, incluídas em bandas sonoras da Globo e presenças habituais nas rádios, como ‘Menino Deus’, ‘Abri a Porta’, ‘Palco, Zanzibar’, ‘Zero e Magia Tropical’, ‘Swingue Menina’, ‘Beleza Pura’, ‘Semente do Amor’ e ‘Alto Astral‘, além de tocar êxitos instrumentais como ‘Pororocas’, ‘Saudação à Paz’ e ‘Frutificar‘.

A Cor do Som é formada por Dadi (baixista que acompanha Marisa Monte e para quem Caetano Veloso compôs ‘Menino do Rio’), Mu Carvalho (pianista, produtor musical e compositor dos maiores êxitos da banda como ‘Sapato Velho’, essa gravada pelo Roupa Nova), Armandinho (filho de Osmar, criador do trio elétrico, referência do bandolim e da guitarra baiana), o mestre da percussão Ary Dias e o baterista Gustavo Schroeter.