O ciclo tem em conta "a relevância artística e a qualidade técnica, o compromisso com os artistas previamente convidados (contribuindo para a sustentabilidade da atividade cultural num momento particularmente vulnerável) e o acesso a todos os que queiram assistir", segundo o comunicado.

A Garota Não tem "influências que vão desde o rap português ao folk norte-americano, passando pela música popular brasileira e pelo pop britânico". Do repertório fazem parte canções como "Adamastor" e "No Dia do Teu Casamento".