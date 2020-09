Na sexta-feira, 18 de setembro, dia em que o ator faria 40 anos, as receitas dos espetáculos apresentados em vários espaços culturais de Lisboa e do Porto – como é o caso desta peça - revertem para a sua família.

Bruno Candé deixou três filhos entre os dois e os seis anos.

O mote para o desenvolvimento da trama em “A tragédia de Júlio César” é o terrível incómodo que o poder e a influência conquistada por César gera nos seus companheiros políticos, já que todos querem a sua parte.

Para resolver a questão organiza-se um golpe de estado.

Todo o texto é feito de justificações para o assassinato e das suas consequências, sendo que o percurso até ao crime é composto por discursos que exaltam os valores da vida política, de juízos e de vontades sobre o que se quer estabelecer.

Depois de César morto, as figuras do poder armam-se de discursos para manipular a população.

Este é um espetáculo que fala da cegueira e volatilidade do povo e de quem o governa, das sangrentas lutas pelo poder, de vida privada e responsabilidade pública, e da imensa tensão entre política e moral.

“Mais do que a tragédia de um homem ou a tragédia do poder, Júlio César é a tragédia da própria Cidade, da própria vida de todos os seus cidadãos. Júlio César é a tragédia de Roma. E Roma é a nossa vida em comum”, destaca a informação disponível na página do teatro.

Além do Teatro São Luiz, também os teatros Nacional D. Maria II, Maria Vitória, Maria Matos e do Bairro Alto, em Lisboa, assim como o espaço CAL - Primeiros Sintomas e Teatro Municipal do Porto estão entre os que entregam as receitas de bilheteira de sexta-feira, 18, à família de Bruno Candé.

No Teatro da Politécnica, a companhia Artistas Unidos, aí residente, decidiu duplicar o número de sessões, nessa data, para as 19:00 e as 21:30, com o mesmo fim.