Apesar de existirem edições em língua francesa ou italiana, não está traduzido para inglês nenhum dos romances de Agustina Bessa-Luís.

No ano passado, a tradutora britânica Margaret Jull-Costa incluiu alguns contos da escritora numa coletânea intitulada "Take Six: Six Portuguese Women Writers" juntamente com textos outras cinco escritoras portuguesas: Sophia de Mello Breyner Andresen, Maria Judite de Carvalho, Hélia Correia, Teolinda Gersão e Lídia Jorge.

De Agustina, incluiu cinco textos da coletânea "Contos Impopulares", publicada inicialmente em 1984: On the Road to Emmaus [No caminho de Emaús], The Conch Shell [Búzio], Green Philosophy [Espaço para sonhar], The Procession [O Cortejo] e Mushroom Weather [Míscaros].

A escritora Agustina Bessa-Luís morreu hoje, aos 96 anos, disse à Lusa fonte da família.

Agustina Bessa-Luís nasceu em 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, e encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há cerca de duas décadas.

O nome de Agustina Bessa-Luís saltou para a ribalta literária em 1954, com a publicação do romance "A Sibila", que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz, que constam de uma lista de galardões que inclui igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, em 1983, pela obra "Os Meninos de Ouro", e que voltou a receber em 2001, com "O Princípio da Incerteza I - Joia de Família".

A escritora foi distinguida pela totalidade da sua obra com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015.

Agustina recebeu ainda os Prémios Camões e Vergílio Ferreira, ambos em 2004, foi condecorada como Grande Oficial da Ordem de Sant'Iago da Espada, de Portugal, em 1981, elevada a Grã-Cruz em 2006, agraciada com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, de França, em 1989.