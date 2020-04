“Esta decisão deve-se, sobretudo, ao facto de conseguir desta forma acompanhar o lançamento do disco com concertos ao vivo, perto de todos, ainda que possivelmente com as devidas distâncias de segurança”, refere a promotora do músico.

“Aconteceu”, adiado para 11 de setembro, é o quarto álbum de originais do guitarrista português, e seria editado a 8 de maio pela editora Planalto Records.

O álbum, com dez composições instrumentais para guitarra semi-acústica eletrificada, foi composto ao longo de cinco anos e gravado numa pequena adega da família.