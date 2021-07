A Esquiva – Companhia de Dança vai levar ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto, o espetáculo “Acts of Cod”, “para explorar o impacto histórico, cultural e ambiental da pesca e do consumo do bacalhau no mundo”.

Em cena entre 29 de julho e 1 de agosto, a peça cruza teatro, dança, marionetas, vídeo e música para “contar a história do bacalhau, desde a perspetiva do pescador e da sociedade até à visão do próprio peixe”. “Acts of Cod” é dirigida e encenada por Tommy Luther, com interpretação de Alexandre Sá, Dóris Marcos, Inês Queirós e Sara Santervás, contando com assistência de direção artística, coreografia e produção de Mariana Amorim, composição e interpretação musical de Domingos Alves, cenografia e marionetas de Hugo Ribeiro, videografia de Clara Rêgo e desenho de luz de Luís Ternus e Diogo Barbedo. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram