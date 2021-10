Para o vídeo do no single “Easy On Me”, gravado no mês passado em Quebeque, Adele colaborou novamente com o realizador Xavier Dolan ("Mamã", "Laurence Para Sempre").

Em comunicado, a Sony Music Portugal sublinha que o "vídeo começa na mesma casa que a dupla usou na gravação do vídeo do êxito de 2015 de Adele, 'Hello'".

Em menos de nove horas, o videoclip de “Easy On Me” foi visto mais de 15 milhões de vezes.

Veja o vídeo:

O novo disco de Adele, "30", sucede a "25", editado em novembro de 2015. O álbum foi produzido pelos anteriores colaboradores Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr, bem como Inflo e Ludwig Göransson.

A pré-reserva do álbum, já se encontra disponível nas lojas (formato físico) e plataformas digitais. O álbum estará igualmente disponível em formatos exclusivos, em lojas selecionadas a nível mundial.