"Aqui estás tu, jovem atento/ Acordado neste fim de século/ À espera de um lugar/ Difícil de encontrar/ No canudo vive a esperança": quase todos os portugueses reconhecem estes versos, os primeiros do tema "Os Filhos da Nação", dos Quinta do Bill. A canção e o disco com o mesmo nome foram lançados em 1994, há 25 anos.

Para comemorar o aniversário, os Quinta do Bill decidiram reeditar o álbum "Os Filhos da Nação" em vinil. Com o grafismo original, esta nova edição está a partir desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, disponível nas lojas físicas e online.

O disco de 1994 reúne inúmeros singles como "Os Filhos da Nação", "Senhora Maria do Olival", "A Libertação" ou "Menino". Com produção de Frank Darcel (guitarrista e fundador da banda francesa Marquis de Sade), conta ainda com as participações especiais de João Aguardela, Paulo Costa (dos Ritual Tejo), Jorge Palma e Pedro "Paganini" Teixeira da Silva.

"O álbum foi um enorme sucesso de vendas e permitiu à Quinta do Bill conquistar o seu primeiro disco de ouro e saltar para os grandes palcos nacionais. A consagração da banda dá-se pela afirmação de uma identidade musical muito própria que tem como raízes a folk e o rock. Em 1994 e 1995 a Quinta do Bill percorre o país com uma duradoura tour de apresentação, contabilizando mais de 100 concertos", lembra a Contos da Praça em comunicado.

A celebração de um quarto de século do álbum começou em 2019 e vai continuar este ano "com muitas iniciativas e surpresas que o grupo pretende desvendar ao longo do ano".

ALINHAMENTO “OS FILHOS DA NAÇÃO” - VINIL

LADO A

1. Os Filhos da Nação

2. Gualdim Pais, Umas Vezes A Trote Outras Vezes A Galope

3. Senhora Maria do Olival

4. A Libertação

5. Onde Sei Viver

6. Basta

LADO B

1. Menino

2. Mãe (Que Saudade)

3. Por Quem Morres Maubere

4. Um Barco Ao Longe

5. Goa, Damão e Dio

6. Aljubarrota