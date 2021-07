Os alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional (EDCN) vão estrear na sexta-feira a peça "Paralelo 52S" no Teatro Camões, em Lisboa, no âmbito das comemorações do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação.

O espetáculo, marcado para as 16h00, inclui ainda no programa "Raymonda – III Ato", excertos com coreografia de Terry Westmoreland, segundo Marius Petipa, e música de Alexander Glazunov. Também integra a apresentação videográfica de Danças Tradicionais Portuguesas e do ´reel dance´ do bailado "La Sylphide".