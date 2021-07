Inês de Vasconcellos atua no pequeno auditório do CCB, com público, às 19h00, acompanhada pelos músicos Pedro Viana (guitarra portuguesa), Bernardo Viana (viola de fado) e Ricardo Cruz (baixo), que produziu o álbum.

O concerto, inserido no ciclo “Há Fado no Cais”, uma parceria do CCB com o Museu do Fado, é transmitido online às 21h30.

O álbum, editado pelo Museu do Fado, é constituído por 14 temas, de autores como Vasco Graça Moura, Capicua e Edu Mundo, que assina a letra e música de “Amplexo”, que dá título ao disco.

De Graça Moura, Inês de Vasconcellos escolheu o poema “Fado Bolero da Capicua”, que Ricardo Cruz musicou, e ainda o “Fado das Amarguras”, musicado por Rogério Charraz.

Ricardo Cruz é o autor de quatro outras composições, duas delas instrumentais - “#101” e “#303” -, as outras duas para as letras de Capicua, “Estou Bem”, e de Maria Rosário Pedreira, “Fado da Surpresa”.

Inês de Vasconcellos assina a melodia para o poema “Fado do Desespero”, de Vasco Graça Moura, e é a autora da letra “Olhar”, que interpreta na melodia tradicional do "Fado Licas", de Armando Machado.

Do alinhamento fazem ainda parte “De Onde Vens”, de Flávio Gil e Valter Rolo, “Brincadeira”, de Fernando Pinto do Amaral e Mário Pacheco, “Folhas Caídas”, do fadista Rodrigo Costa Félix e de Tiago Machado, e “Canção para Ficar”, de Augusto Britto, Maria Luiza Fontoura e Rafael Marques.

Na edição em CD, que conta com um ‘mini texto’ do apresentador televisivo Manuel Luís Goucha, a fadista é acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Bernardo Viana (viola), Ricardo Cruz (baixo) e Luís Pontes (viola).