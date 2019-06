O anúncio foi feito pelo Hay Festival, um festival literário anual, que decorre na cidade de Hay-on-Wye, no País de Gales (Reino Unido), e que este ano teve lugar entre os dias 23 de maio e 02 de junho.

Este grupo de 28 mulheres vai contribuir para a releitura do futuro da Europa através dos seus contos e ensaios, que serão partilhados numa nova antologia – “Europa28: Visões para o Futuro” (“Europa28: Visions for the Future” no original em inglês) -, no Hay Festival Europa28, a ter lugar em Rijeka (Croácia), Capital Europeia da Cultura 2020, mas também em outros eventos à volta do mundo.

Estas 28 mulheres, uma de cada país europeu, representam um “instantâneo multidisciplinar” das melhores mentes do nosso tempo, incluindo a escritora francesa Leïla Slimani, a empresária inglesa Hilary Cottam, a ativista dinamarquesa Janne Teller, a antropóloga holandesa Gloria Wekker e a atriz irlandesa Lisa Dwan.

Além destas, integram a lista a poeta croata Asja Bakić, a escritora húngara Zsófia Ban, a autora belga Annelies Beck, a jornalista cientifica italiana Silvia Bencivelli, a advogada e ensaísta alemã Yvonne Hofstetter, a ensaísta letã Nora Ikstena, a poeta estónia Maarja Kangro, a poeta búlgara Kapka Kassabova, a ativista grega Sofia Kouvelaki, a artista luxemburguesa Carine Krecke, a jornalista maltesa Caroline Muscat, a escritora cipriota Nora Nadjarian, e a autora romena Ioana Nicolaie.

Completam a lista a realizadora e argumentista polcada Bronka Nowicka, a realizadora e atriz eslovaca Tereza Nvotova, a autora espanhola Edurne Portela, a pintora austríaca Julya Rabinowich, a escritora sueca Karolina Ramqvist, a realizadora checa Apolena Rychlikova, a filósofa e socióloga eslovena Renata Salecl, a dramaturga finlandesa Saara Turunen, e a empresária e economista lituana Zydrune Vitaite.