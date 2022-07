No dia 23, na Igreja de S. Miguel, atuam Miguel Ramos, que convida o guitarrista Pedro Jóia, e Lina, que constitui duo com Raül Refree. No dia 24, neste mesmo templo atuam duas galardoadas com o Prémio Amália, Maria Ana Bobone, criadora de “Lisboa Abençoa”, e Ana Sofia Varela, criadora de êxitos como “As Luvas da Minha Mãe”.

Noutro templo de Alfama, a Igreja de Santo Estevão, atuam, no dia 23, Joana Pimentel e Diamantina e, no dia seguinte, um grupo de fadistas do Porto que canta temas de Max (1918-1980). Esta igreja faz parte do repertório fadista, celebrizada pelo poema homónimo de Gabriel de Oliveira, na música do Fado Vitória, de Joaquim Campos.

No largo de S. Miguel, guitarristas tocam à janela, nos dias 23 e 24. São eles, Jorge Silva, Gilberto Silva e José Manuel Rodrigues.

O festival tem já anunciados, para diferentes palcos instalados no bairro lisboeta de Alfama, os músicos José Manuel Neto, Rão Kyao, o cantor Agir, os fadistas Aldina Duarte, Maria da Fé, Lenita Gentil, Maria da Nazaré, Ricardo Ribeiro e Vânia Duarte, o guitarrista Bruno Chaveiro e os músicos António Zambujo, Rogério Charraz e Marco Oliveira, entre outros.