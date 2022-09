O cantor e compositor britânico Tom Odell atua em Portugal em outubro, encerrando a sua digressão mundial no dia 11, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os bilhetes para o concertos encontram-se à venda nos locais habituais.

Nos últimos meses, a canção "Another Love", de Tom Odell, tornou-se viral no TikTok e no Instagram e promete ser um dos momentos altos do espetáculo em Lisboa.

O cantor compõe desde os 13 anos, e o reconhecimento público chegou em 2012 com o EP "Songs From Another Love", que recebeu o Brit Critic’s Choice Award, nesse ano. A mágoa e a dor são as matérias emocionais das suas canções.

O músico editou, seguidamente, três álbuns, que receberam galardões de platina, pelas vendas no Reino Unido, e, no ano passado, “Monsters”, “um trabalho mais intimista em que expõe os seus sentimentos sobre tudo, da ansiedade ao capitalismo, da masculinidade tóxica à política”, que vem apresentar a Lisboa.