Em Grândola, o Cineteatro Gondolense exibe o documentário de Pedro Clérigo “O Nome das Coisas – Sophia de Mello Breyner Andresen” e a curta-metragem de João César Monteiro, “Sophia de Mello Breyner Andresen”.

O evento “Aniversário de Sophia” assinala, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria, a data de nascimento da poeta, com a partilha de textos e poemas de sua autoria.

No mesmo local, haverá ainda espaço para a apresentação do conto musical “O rapaz de Bronze” – Histórias da Vida em Dó maior”, dirigida ao público escolar.

Mais a sul, Loulé assinala o aniversário da escritora com um recital de poesia, por Pedro Lamares, na biblioteca municipal.

A Alagamares - Associação Cultural, em parceria com o Chão de Oliva, em Sintra, realiza uma sessão literária, com a participação do ensaísta, escritor e crítico literário Miguel Real e da escritora e jornalista, biógrafa de Sophia, Isabel Nery.

Durante esta sessão serão ainda lidos textos e poemas da autora de “A Menina do Mar”, pela atriz Regina Gaspar, numa colaboração com a Musgo-Produção Cultural.

Viana do Castelo abre portas às celebrações do centenário com a iniciativa "Poesia a Copo", onde a comunidade é convidada a escutar ou ler um poema, na biblioteca municipal.

Em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, a Direção Regional da Cultura, através Biblioteca Pública e Arquivo Regional, inaugura uma exposição documental dedicada à poeta, na qual divulga, através de poemas manuscritos pertencentes ao seu arquivo, o vasto universo de Sophia.