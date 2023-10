Na “leitura-conversa” participam Maralde Meyer-Minnemann, tradutora das obras de Lobo Antunes para alemão, Christine Popp, editora das publicações alemãs da sua obra, e o lusitanista Benjamin Meisnitzer, da Universidade de Leipzig, que debaterão “a escrita multifacetada e surpreendente” do autor de “Auto dos Danados” (1985).

Esta homenagem conta com a participação do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes, e realiza-se por ocasião da doação do arquivo de recensões da editora Luchterhand Literaturverlag às “Coleções Especiais” do Instituto Ibero-Americano.