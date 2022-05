"Are We Really Trying?" é o single que marca o regresso dos SLR à música e à pop eletrónica. O novo tema conta com um videoclipe (ver aqui) que narra a história de Isa, "uma adolescente que se sente presa na sua própria realidade, e com incertezas do percurso a seguir".

Em comunicado, os SLR, que estão a celebrar cinco anos de carreira, destacam que o objetivo dos seus vídeos é dar voz a histórias reais. "As questões em torno da música são: será que estamos a tentar ao máximo? ou será que podíamos fazer mais nesta vida? São dúvidas constantes ao qual nem sempre as respostas e as decisões são claras, seja em que idade for", sublinha Luís Água, elemento dos SLR.

"Por muitas questões que existam, o importante é aproveitarmos a viagem para celebrar o que é estar vivo e ser livre, é isso que a música nos transmite a nós SLR, e é desta forma que nos posicionamos. A música através das emoções!", acrescenta Bruno Moreira.

Recentemente, a banda marcou presença no Festival Termómetro, em Viseu, e onde apresentou o novo single em estreia pela primeira vez ao vivo.