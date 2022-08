“Journey to Japan – from traditional to contemporary” (“Viagem ao Japão – do tradicional ao contemporâneo”, em tradução livre) é o nome da exposição de arte japonesa que ficará patente naquele espaço localizado no Chiado.

São 50 os artistas selecionados pela curadoria da galeria japonesa EMP Gallery e deles serão apresentados 75 trabalhos, desde a tradicional caligrafia, pintura em várias técnicas e fotografia.

Entre os artistas convidados estarão Toco Tsuchiya, Jun Nishizaki, Gyokuin Urano, Tatsuya Yasumoto, Hiroshi Nagoya, Hideki Kikuchi, Asako Nagasawa, Miyuki Nemoto, Yukio Tsuji, Eiko Yoshida, Etsuko Shibata, Kaen Ishihara, Toyoo Iwakoshi, Syosaku Hayakawa, Fuyo Takahashi, Haigyoku Tayasu, Hougetsu Maeda e Yoriko Ishibuchi.