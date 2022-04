Os Backstreet Boys anunciaram esta terça-feira, dia 5 de abril, a digressão "DNA World Tour", com passagem pelo Reino Unido e Europa. A primeira data será em Portugal, no dia 3 de outubro ,na Altice Arena, em Lisboa.

Os bilhetes vão estar disponíveis no dia 8 de abril às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

"Para ajudar as pessoas forçadas a fugir das suas casas na Ucrânia e apoiar os extraordinários exemplos de solidariedade mostrados em todo o mundo, os Backstreet Boys vão contribuir com uma parte das vendas dos bilhetes DNA World Tour 2022 para o ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Esta contribuição irá proteger e ajudar os refugiados e deslocados da Ucrânia e dos países vizinhos", explica a promotora.

BILHETES À VENDA DIA 8 DE ABRIL, ÀS 10H00:

ALTICE ARENA || 3 DE OUTUBRO

DNA Circle - 135€

DNA Pit Left - 120€

DNA Pit Right - 120€

Golden Circle - 85€

Plateia em pé - 45€

Balcão 1 (i) - 66€

Balcão 1 (ii) - 56€

Balcão 1 (i) Visibilidade Reduzida - 56€

Balcão 1 (ii) Visibilidade Reduzida - 51€

Balcão 2 - 36€

Mobilidade Reduzida - 36€

A Everything is New aconselha a compra de bilhetes apenas nos pontos de venda oficiais.