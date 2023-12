O Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas, no valor de cinco mil euros, foi lançado em 2021, no âmbito das comemorações dos 80 anos da sala portuense, tem periodicidade anual, abrangendo alternadamente a Dança e as Artes Circenses, e destina-se a intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores, programadores, entre outros profissionais destas áreas, até aos 30 anos de idade.

Ana Isabel Castro nasceu em 1994 na Póvoa de Varzim, é licenciada pela Escola Superior de Dança de Lisboa e frequentou a Formação Avançada em Interpretação e Criação Coreográfica da Companhia Instável, indica o Coliseu Porto na biografia da premiada.

Em Viena, como bolseira da MUK - Musik und Kusnt Universität (Universidade de Música e Artes), no âmbito do programa Erasmus, Ana Isabel Castro trabalhou com os bailarinos e coreógrafos Esther Balfe, Saju Hari e Georg Blaschke.

Como intérprete, trabalhou com a Compagnie 7273, de Genebra, e as estruturas e os produtores portugueses, ou baseados em Portugal, Circolando, Companhia Instável, Kale Companhia de Dança, Jonathan Uliel Saldanha, Joclécio Azevedo e Diogo Oliveira.

Na edição de 2019 do festival Dias da Dança, Ana Isabel Castro apresentou a sua primeira criação, "Marengo", a que se sucedeu "Iceberg", em 2021, sendo "Pechisbeque" a sua mais recente criação, segundo os dados do Coliseu.

Ana Isabel Castro foi um dos Jovens Artistas Associados do Teatro Municipal do Porto, nas temporadas de 2019-2020 e 2020-2021.

O júri da categoria de Dança foi constituído pelos bailarinos e coreógrafos Ana Borralho, João Galante, Max Oliveira, Miguel Ramalho, Olga Roriz e Susana Otero.

A vencedora, citada no comunicado do Coliseu, vê o prémio "como incentivo e reconhecimento dos jovens criadores portugueses”, admitindo que reforçou a sua "vontade de continuar" e abrindo perspetivas de levar o seu trabalho "a mais pessoas".

O presidente do Coliseu Porto, Miguel Guedes, por seu lado, afirmou que "elencar jovens artistas, premiando-os, surge como um desígnio do Coliseu".

Citado no comunicado de anúncio do vencedor, Miguel Guedes disse que o prémio, é "a face mais visível" e corolário do trabalho desenvolvido ano a ano, com jovens "das mais variadas artes e disciplinas”.

Estes prémios “são fundamentais como epicentros de visibilidade de gente que faz, muitas vezes de uma forma quase invisível, um trabalho extraordinário que só precisa de ser mencionado, valorizado, comunicado e incentivado", assegurou Miguel Guedes.

O acrobata aéreo Daniel Seabra venceu em 2022 a primeira edição do Prémio Jovens Artistas Coliseu Porto Ageas, que se realizou no âmbito das Artes Circenses, área a que voltará em 2024.