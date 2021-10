"Things Are Great", com edição marcada para dia 21 de janeiro do próximo ano, é o sexto álbum da banda e o primeiro desde há mais de cinco anos. O novo disco conta com a participação de Matt Gentling e Ian MacDougall. O single de arranque, "Crutch", foi já divulgado.

Os Band of Horses contam com cinco álbuns de estúdio, incluindo "Infinity Arms", nomeado para o Grammy de Melhor Álbum Alternativo em 2011, assim como várias inserções da música "The Funeral" em várias séries de TV e filmes de Hollywood, como "How I Met Your Mother", "Battleship" e "127 Horas".

A venda ao público de bilhetes para o Coliseu de Lisboa terá início às 9h00 da próxima sexta-feira, dia 29 de outubro, adiantou a promotora.