O animado de "O Preço Certo", da RTP1, sofreu um acidente e ficou sem um dedo durante um espetáculo nas festas de S. Tiago, no concelho de Barcelos, na noite de sábado para domingo, adianta o jornal O Minho.

O animador do concurso apresentado por Fernando Mendes tem um espetáculo com o DJ Miguel Vital, a voz de "O Preço Certo". A dupla atuou nas festas da localidade e, perto das duas da manhã, Betão escorregou e ficou sem um dedo.

"O agente dele, o Ricardo, já nos enviou uma fotografia com ele sorridente no hospital, sinal de que a recuperação está a correr bem, que é o mais importante”, contou Sérgio Zão, da comissão de festas, ao jornal.

Nas redes sociais, a comissão de festas já desejou as melhoras a Betão: "Na sequência do incidente ocorrido com o DJ e animador Betão. Deixamos aqui todo o nosso apoio e de toda a comunidade com desejos de rápidas melhoras. Estamos ao dispor para o que for necessário".