"A cação tem tido bastante buzz internacionalmente, é interessante. Acho que foi muito bem recebida internacionalmente... em Portugal, temos de superar a barreira da língua. Para muita gente, estarmos a cantar em inglês é um problema - se cantássemos em português, não seríamos autênticos. Decidimos colocar a guitarra portuguesa porque é um legado cultural nosso e tem criado bastante curiosidade perante o público internacional", explica Valdjiu ao SAPO Mag.

A corrida para o Festival Eurovisão da Canção começa este sábado, dia 22 de janeiro, com a primeira semifinal do Festival da Canção. A primeira fase será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel e a segunda gala, no dia 29, será conduzida por Sónia Araújo e José Carlos Malato.

Pelo palco do estúdio 1 da RTP vão passar os Throes + The Shine, JJaZZ, Elisa, Blasted Mechanism, Bárbara Tinoco, Ian Mucznik, Filipe Sambado e MEERA. Mas das oito canções a concruso, só quatro vão conquistar um passaporte para a final do Festival da Canção, marcada para o dia 7 de março, no Coliseu Rondão Almeida, em Elvas. A 7 de março será escolhido o tema que representará Portugal em Roterdão, nos Países Baixos.