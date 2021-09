Os britânicos White Lies vão voltar a Portugal para dois concertos, em Lisboa e Porto, no próximo mês de maio, anunciou hoje a promotora House of Fun.

A banda prepara-se para lançar o sexto álbum, intitulado “As I Try Not to Fall Apart”, e vai estar em digressão para o promover no próximo ano.

Os concertos em Portugal acontecem no Lisboa ao Vivo, no dia 16 de maio, e no Hard Club, no Porto, um dia depois.