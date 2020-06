Em comunicado enviado à agência Lusa, o município indicou que o Artes à Rua realiza-se "apenas em 2021", de 23 de julho a 29 de agosto, mantendo, na medida do possível, a programação que estava prevista para este ano.

Contactado pela agência Lusa, o vereador com o pelouro da Cultura na Câmara de Évora, Eduardo Luciano, indicou que, apesar do cancelamento do Artes à Rua, a vertente do evento para os criadores locais vai manter-se.

Assim, segundo o autarca, as performances artísticas que foram apresentadas à "chamada" estão "em análise" e o processo regista um "atraso natural", que "resulta da indefinição que marcou os últimos três meses e que ainda se mantém".